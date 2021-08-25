«Молюсь, чтобы эти чувства покинули меня»: Катя Колисниченко из «Дома-2» тоскует по мужу после разрыва

Бывшая участница проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко не так давно призналась, что ее семья с Алексеем Солодовниковым разрушилась. Чтобы быстрее забыть мужа, Екатерина Колисниченко вместе с двухлетним сыном Саввой переехала из Москвы в Санкт-Петербург.

Катя сняла просторную квартиру и уже нашла няню для Саввы.

По ее признанию, муж почти каждый день звонит по видеосвязи, но общается не с ней, а с маленьким сыном. Во время интерактива с подписчиками Екатерина Колисниченко также рассказала, что скучает по супругу, но возвращаться к нему не планирует.

«Молюсь, чтобы эти чувства побыстрее покинули меня», — призналась экс-участница «Дома-2».

Катя Колисниченко добавила, что после разочарования в отношениях с мужем перестала верить в счастливую семью. А вот в любовь верит по-прежнему.

Напомним, что о причинах разрыва с Алексеем Солодовниковым Екатерина Колисниченко пока не рассказывает. Она лишь сообщила, что инициатором расставания была она, решение было принято осознанно и пути назад нет.

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