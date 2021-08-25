«Ура! Мы на море»: Ольга Рапунцель показала подросших дочерей на пляже в Сочи

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко вместе с дочками – трехлетней Василисой и годовалой Софией в эти дни находятся на отдыхе в Сочи. Семейство очень радо и счастливо, что смогло в конце лета выбраться к морю.

Ольга Рапунцель поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала с подросшими Василисой и Софией, давая понять, что очень вдохновлена путешествием.

«Ура! Мы на море. И да, мы в Сочи! Софиюшка впервые увидела море. Море теплое и чистое, нужно просто выбрать хороший пляж, правда, я не очень люблю гальку, но море — это все», — написала под фото Ольга Рапунцель.

Примечательно, что в это же самое время в Сочи отдыхает младшая сестра Ольги, беременная Алена Рапунцель с мамой, сыном и бойфрендом. Родственницы на курорте не встретились, они вновь в ссоре.

Напомним, Ольга Рапунцель с мужем недавно купили квартиру в Москве и в последнее время занимались ее обустройством – клеили фрески, обставляли мебелью и техникой. Совсем скоро семья переедет из съемного жилья в собственное.

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