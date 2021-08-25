«Такая переплюнет и Хюррем»: Берен Саат в мокром бикини взорвала Сеть

Берен Саат сыграла в турецком сериала «Великолепный век. Империя Кесем» роль любимой наложницы султана Ахмеда. Будучи гречанкой по происхождению, девушка попала в гарем повелителя и сумела добиться статуса хасеки. По некоторым данным, Кесем султан подарила династии четырех шехзаде и четырех дочерей. Она дважды сажала на престол своих сыновей. Сначала шехзаде Мурада, которого в народе прозвали Кровавым, а потом и Ибрагима, его считали Безумным.

Кстати, «возрастную» Кесем султан актриса играть не стала. Поговаривают, что Берен просто не хотела стариться в кадре. Ее заменили на Нургюль Ешилчай. Она великолепно справилась с ролью властной Валиде султан, ставшей регентом при своих шехзаде.

В обычной жизни Берен Саат далека от образа султанши. Актриса иногда радует поклонников пикантными снимками. Так, звезда «Империи Кесем» позировала в бассейне, примерив сексапильный лавандовый купальник. При этом красавица-турчанка блеснула шикарной фигурой: стройной талией, изящными плечиками и пышным бюстом.

«Такая переплюнет и Хюррем», «Султанские прелести! Тело как у богини любви», «Вай! Какая шикарная кудряшка», «Мокрые трусики? Всех соблазнила», «А если нырнет? Кудряшки-то пропадут», «Всех султанш за пояс бы заткнула», «Вот чем влюбила в себя султана Ахмеда», «Секси! Всем султаншам султанша», «Шикарная, красотка-турчанка», «С коктейлем в бассейне?», «Смелая, любимая русалочка», «Султанша достойная всей империи», — пишут фолловеры.

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