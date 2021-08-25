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«Обещают какие-то машины»: Максим Галкин предупредил о мошенниках, действующих от его имени

Телеведущий Максим Галкин сделал акцент на том, что он не проводит никаких конкурсов.

«Обещают какие-то машины»: Максим Галкин предупредил о мошенниках, действующих от его имени
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Популярный шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин записал видеообращение к подписчикам, в котором рассказал о мошенниках, действующих в Сети от его имени.

«Они используют мои старые видео с гивов, которые я проводил в Instagram, обещают какие-то машины, просят людей ввести данные своих платежных карт. Обещают призы и просят оплатить конвертацию с каких-то валют. В общем, не верьте. Я никаких розыгрышей не провожу. А когда проводил, они всегда были бесплатными, нужно было только подписаться на спонсоров», — рассказал Максим Галкин.

Он предупредил поклонников, чтобы те ни в коем случае не оставляли нигде свои персональные данные.

«К сожалению, Instagram и «Фейсбук» не фильтрует рекламу и размещает рекламу мошенников. Очень сложно с ними бороться. Но мы пытаемся», — заключил Максим Галкин.

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