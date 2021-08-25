Стриженова красиво показала объемный бюст в дымчато-синем топе с кареобразным декольте

Екатерина Стриженова с силу своей профессии и характеру передачи «Время покажет» появляется перед зрителями в основном в строгих костюмах. Иногда они смотрятся на ведущей очень выигрышно, а иногда не самым лучшим образом.

К примеру, накануне, Стриженова засветилась в комплекте, который был ей немного тесноват. Отчего артистка стала выглядеть полнее, чем есть на самом деле. Между тем Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» советовала дамам покупать вещи либо по размеру, либо на пару больше, ведь оверсайз может скрыть лишние килограммы, а вместе с ними и комплексы.

После этого модного промаха Екатерина Стриженова не стала отказываться от облегающих вещей, но примерила их более умело. Теперь звезда появилась в Останкино в обтягивающем дымчато-синем топе с кареобразным декольте, которое красиво демонстрировало ее грудь. Поверх него был накинут жакет в тон, который своей свободной формой завуалировал возможные ненужные рельефы. Юбку-карандаш Стриженова выбрала классическую голубого цвета.

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