«А Серега знает?»: Пынзарь без тени стеснения показала большую грудь в расстегнутом жакете

Дарья Пынзарь немало удивила своих поклонников в социальных сетях, выложив смелый ролик, на котором предстает в расстегнутом жакете без бюстгальтера.

«Готовим бессовестный контент», — подписала она ролик.

В кадре ведущая «Дома-2» кокетничает перед камерой и заявляет, что ей совершенно не стыдно ходить без лифчика. Судя по всему, этот клип является релизом нового проекта Пынзарь, о котором ее почитатели должны узнать позже.

А пока в ее микроблоге разгорелись нешуточные страсти – каждый стремится прокомментировать внешний вид Даши и ее умопомрачительную грудь.

«А Серега знает?», «Одни кривляния!», «Если мать, значит надо быть монашкой, поставить на себе крест. Сейчас комментаторы подъедут. Дарья, выглядите супер, значит имеете право на такое фото», «Сыновья подрастут и попытаются вам объяснить, что им неловко смотреть на это, и что все друзья смотрят», — написали фолловеры.

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