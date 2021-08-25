«Перед нами не продюсер, а Барби»: почему воздушное платье Рудковской с воланами нужно было носить с ботфортами

Яна Рудковская несколько дней подряд поражала гостей фестиваля «Новая волна» изысканными платьями со шлейфами. Жена Евгения Плющенко любит подобные женственные наряды и, стоит отметить, они хорошо подчеркивают ее стройную фигуру. Это признает и эксперт по стилю Никита Карстен.

Однако он же в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил, что розовое платье Яны Рудковской смотрелось бы гораздо современнее и интереснее, если бы с ним в комплект она добавила некоторые детали.

«Яна Рудковская очень часто выбирает подобного рода луки дизайнерского бренда YANINA. Хочется отметить, что само по себе платье очень красивое, актуальное и супермодного цвета фуксии, но есть одно «но». Существует очень тонкая грань между нежным образом и девчачьим луком. В данном случае, Яна попадает во вторую категорию. Несмотря на идеальные ноги Яны, платье выглядит не по возрасту. Возможно, потому что она его еще и стилизовала как очень нежное летящее платье: воздушные воланы стоило было разбавить чем-то грубым. Яна почему-то никогда не добавляет контрастов. Она, напротив, уходит в «девчачью нежнятинку», добавляя кукольные локоны, лодочки на тонком — опять же розовом — каблуке. Плюс розовая, и уже суперпопсовая, сумочка Jacquemus… И вот уже перед нами не уважаемый продюсер, а Барби. Возможно, если бы Яне было до 25, то претензий бы не было. Тогда это был бы классический образ Золушки. Всегда нужно трезво оценивать свой возраст и правильно подавать его публике, даже несмотря на идеальные вводные данные. Я бы посоветовал Яне уйти от локонов и собрать прямой конский хвост, идеально зализанный, чтобы в образе появилась достойная жесткость. «Туфли Золушки» заменить на высокие ботфорты на тракторной подошве. Сумку я бы посоветовал взять грубую: кожаный клатч или любую другую актуальную модель. Конечно же, надо добавить аксессуаров: больше цепей, больше агрессии, больше яркости, но не в банальном цветовом решении, а в плане цельного образа. Нужно чувствовать грань между женщиной и девочкой. Сейчас же из-за обилия розового цвета в образе, Яна выглядит как 7-летняя девочка – принцесса», — прокомментировал эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева. Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной. Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы шесть лет.

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