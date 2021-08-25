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«Нет отношений»: Надежда Ермакова объявила, когда уйдет из «Дома-2»

Участница реалити-шоу Надя Ермакова обозначила срок, в течение которого покинет телестройку, но останется ее кастинг-директором.

«Нет отношений»: Надежда Ермакова объявила, когда уйдет из «Дома-2»
Надежда Ермакова. Фото: instagram.com/ermakovan/

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова на проекте присутствует сразу в двух ипостасиях – она и кастинг-директор проекта и его участница. Однако попытки Нади Ермаковой построить отношения в рамках телевизионного шоу терпят крах. Блондинка уже не впервые заходит на проект, но всякий раз терпит неудачу в любви.

Подписчики Надежды Ермаковой во время интерактива с ней выразили неудовольствие тем, что она же сама нарушает правила проекта – тот, кто не строит отношения, должен уйти.

«Когда уйдешь с проекта? – поинтересовались поклонники «Дома-2». – Нет отношений, но не уходишь. Тогда смысл правил?»

Надежда Ермакова поспешила успокоить блюстителей порядка и заявила, что скоро исчезнет с экрана и будет заниматься только своими профессиональными обязанностями на реалити-шоу, то есть подбирать кадры для участия в нем.

«В самое ближайшее время», — ответила Надя Ермакова подписчикам.

Надежда Ермакова объявила, когда уйдет из «Дома-2»
Надежда Ермакова объявила, когда уйдет из «Дома-2». Фото: instagram.com/ermakovan/

Надежда также добавила, что проект не заинтересован в парах, здесь нужны только свободные парни и девушки, которые хотят строить отношения.

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