«Очень выигрышно и сексуально»: певица Зара отметилась на людях в маскулинном костюме-двойке

Певица Зара вышла на прогулку в брючном костюме деликатного оттенка пломбира. Артистка очень любит шляпы и дома у нее их целая коллекция, свой новый образ она тоже укомплектовала этим головным убором.

В летнем костюме с оттенком маскулинности Зара смотрелась удивительно женственно и привлекательно. Teleprogramma.pro спросила у стилиста fashion-съемок Арины Николаевой в чем секрет этого стайла.

«Костюмы плотно засели в гардеробах многих женщин. То, как их можно стилизовать — множество вариантов. В данном костюме Зары можно отправиться как вечером в ресторан, надев его с каблуками, так и на прогулку днем с кроссовками. Костюм — это та вещь в гардеробе, которая подходит всем, нужно лишь понять, комфортно ли вы чувствуете себя в нем, а также с чем вам больше нравится его носить. Девушкам, которые хотят визуально вытянуть рост, стоит обратить внимание на этот костюм, монохром и высокая посадка удлиняют рост, а в сочетании с каблуком вы будете казаться еще выше. Костюм смотрится очень выигрышно и сексуально, надев его, вы будете выглядеть собранно. Даже в сочетании с кроссовками, при добавлении аксессуаров, структурированной сумки, уверенной походки, вы будете выглядеть женственно», — прокомментировала Арина Николаева.

Справка Teleprogramma.pro

Арина Николаева — стилист fashion-съемок, персональный стилист. Образование: образовательная платформа Modeisme (персональный стилист, стайлинг в модной индустрии); онлайн-школа стиля Карины Нигай (Pro Fashion, Я Fashion блогер, Pro Style); образовательная платформа Skillbox (стилист fashion-съемок, продюсер fashion); школа стиля Карины Шерер (стилист – инфлюенсер).

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