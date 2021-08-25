«Голая? Во дает. А как же Потап?»: Каменских запечатлелась в ванне, засветив обнаженное бедро в расступившейся пене

Певица показала себя без макияжа и укладки.

Анастасия Каменских в очередной раз доказала публике, что хороша в любом виде – даже дома без макияжа и укладки. В личном блоге артистка обнародовала снимок из ванны, собрав волосы в растрепанный пучок и закопавшись в пену.

«Как приятно в таком насыщенном графике найти минутку, чтобы чуть расслабиться и уделить немного времени себе. Ну а теперь погнали дальше, работа нон-стоп», — подписала кадр Настя в Instagram.

Пикантности обнародованному фото добавлял тот факт, что пена в одном месте разъехалась в стороны и практически полностью обнажила бедро Каменских.

«Красоточка, ты просто великолепная!», «Божественно красивая», «Само очарование», — написали некоторые фолловеры. «Раздевайся перед мужем. Зачем всем показывать?», «Настя, ты голая? Во дает. А как же Потап?» — отметились другие.

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