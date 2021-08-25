Илья Авербух рассказал, что делал около роддома в Екатеринбурге

Как отметил хореограф, он не случайно посетил на днях столицу Среднего Урала.

Хореограф Илья Авербух в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, что делал около роддома в Екатеринбурге несколько дней назад.

«Речь идет об Универсиаде, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Сейчас я и моя компания участвует в тендере на проведение. Подчеркну, наряду с рядом других ведущих компаний. Мы предлагаем свою концепцию церемонии открытия и закрытия Универсиады. В течение полугода определится, какая компания будет делать церемонию. Я, естественно, уже давно занимаюсь этим проектом. Сейчас мы разрабатываем концепцию для полного погружения». Илья Авербух

Как отметил Илья Авербух, он специально прилетал в Екатеринбург, чтобы «почувствовать» город и площадку. «Церемония открытия и закрытия Универсиады пройдет на «Екатеринбург-Арене», — заметил Илья Авербух.

Ранее Илья Авербух разместил в соцсетях видео. На кадрах он находился недалеко от роддома Екатеринбурга, который и показал. Заметим, что хореограф несколько дней назад во второй раз стал отцом. Актриса Лиза Арзамасова родила ему сына, которого пара назвала Лев.

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