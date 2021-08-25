Илья Авербух рассказал, что делал около роддома в Екатеринбурге

Хореограф Илья Авербух в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, что делал около роддома в Екатеринбурге несколько дней назад.
«Речь идет об Универсиаде, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Сейчас я и моя компания участвует в тендере на проведение. Подчеркну, наряду с рядом других ведущих компаний. Мы предлагаем свою концепцию церемонии открытия и закрытия Универсиады. В течение полугода определится, какая компания будет делать церемонию. Я, естественно, уже давно занимаюсь этим проектом. Сейчас мы разрабатываем концепцию для полного погружения».
Как отметил Илья Авербух, он специально прилетал в Екатеринбург, чтобы «почувствовать» город и площадку. «Церемония открытия и закрытия Универсиады пройдет на «Екатеринбург-Арене», — заметил Илья Авербух.
Ранее Илья Авербух разместил в соцсетях видео. На кадрах он находился недалеко от роддома Екатеринбурга, который и показал. Заметим, что хореограф несколько дней назад во второй раз стал отцом. Актриса Лиза Арзамасова родила ему сына, которого пара назвала Лев.