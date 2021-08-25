Создатели фильма «Вызов» показали, как проходят репетиции в Центре подготовки космонавтов

Юлия Пересильд, Клим Шипенко и их дублеры готовятся к сценам, которые будут сняты на орбите.

Съемочная группа российского фильма с рабочим названием «Вызов», который будет снят в космосе, приступила к игровым репетициям. Организаторы проекта поделились с Teleprogramma.pro снимками процесса. На них запечатлено, как основной состав фильма, собирающийся отправиться на МКС, — космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — отрабатывает сцены и примеряет скафандры.

Параллельно с ними готовится и дублирующий состав: космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и отобранная в кастинге на главную роль Алена Мордовина. Все они занимаются в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

По сюжету будущего фильма, женщине-кардиохирургу предстоит сделать сложную операцию, но ее пациент находится не где-нибудь, а на орбите Земли. Врачу придется сначала экстренно пройти курс обучения космонавтов, а затем в буквальном смысле полететь на вызов.

больше по теме 5 сентября на Первом канале стартует новое реалити-шоу о космосе Уже можно увидеть тизер проекта.

Напомним, что данный фильм является совместным проектом Первого канала и «Роскосмоса».

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