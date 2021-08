Гражданин в две буквы: рэпер Канье Уэст подал документы на смену имени

Популярный в Америке рэпер Канье Уэст собрался отказаться от своих раскрученным имени и фамилии. Он официально подал чиновникам Лос-Анджелеса документы, в которых просит присвоить ему новое имя всего в две буквы — Ye (предположительно читается как Йи, сокращенно от псевдонима артиста Yeezy).

Об это сообщает портал TMZ, приводя в доказательство фрагмент документа. Издание отмечает, что по законам Калифорнии, если смена имени не предназначена для совершения мошенничества или других махинаций, судья легко одобрит желание заявителя. В этом случае 44-летний рэпер потеряет и фамилию Уэст, которой он более чем гордился и нередко использовал ее в своих песнях.

Кстати, о своем желании сменить имя на Ye Канье выразил в Twitter еще в 2018 году.

the being formally known as Kanye West

I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018