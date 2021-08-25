Виктор Дробыш получил серьезную травму руки после падения с велосипеда в Италии

Как отметил продюсер, прекрасное лето закончилось неудачным для него падением.

Продюсер Виктор Дробыш в Instagram разместил видео, на кадрах которого он показал последствия своего падения с велосипеда. В итоге композитор получил серьезную травму руки. Отметим, что находится он не в России, а в Италии.

«Ай-яй-яй! Как жаль, что такое прекрасное лето закончилось таким падением. Ну что же, будем терпеть. Слава Богу, ничего худшего не случилось. Берегите себя». Виктор Дробыш

«Велосипедный спорт – штука опасная, но интересная», — подписал он кадры видеозаписи.

«Боже мой. Скорейшего выздоровления. Откуда такая травма к концу сезона?» «Желаем вам как можно скорее вернуться в строй. Поправляйтесь, Виктор. Очень неудачное падение, но все справитесь с этой неприятностью», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виктор Дробыш – один из самых известных российских композиторов и продюсеров. Свой путь у него начинали многие звезды российского шоу-бизнеса.

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