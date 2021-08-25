Директор Людмилы Артемьевой ответила на слухи, что актриса навсегда покинула сцену

Директор актерского агентства, которая представляет интересы актрисы Людмилы Артемьевой Мария Проконичева, ответила на слухи, что звезда сериала «Сваты» навсегда покинула сцену.

Напомним, что некие люди, представляющиеся админами страницы Людмилы Артемьевой в Instagram, ранее говорили, якобы она навсегда решила завязать с актерской профессией.

«Ее нет в Instagram! Она в сложном съемочном периоде сейчас находится. Почти каждый день на съемочной площадке. Мы уже писали жалобы, что только не делали — не убирают страницу. Мы уже чуть ли не в суд обращались!»

Мария Проконичева

Как заметила Проконичева, мошенникам каким-то образом удалось достать паспорт Артемьевой. Они зарегистрировали ее страницу в Instagram, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Людмила Артемьева прославилась благодаря сериалу «Сваты». При этом в седьмой части ее задействовали лишь эпизодически. К примеру, на съемках в Грузии звезда не появилась.

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