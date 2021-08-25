Медведева ответила на вопрос, все ли фигуристки являются девственницами

По словам спортсменки, никаких табу в ее виде спорта нет.

Фигуристка Евгения Медведева в шоу Лауры Джугелии ответила на вопрос, все ли фигуристки должны оставаться девственницами.

«У нас юный вид спорта. Пик карьеры девочки приходится на 15-17 лет. А это рано. Какие мальчики? Ты что? Однако гормональный фон никто не отменял. Если у тебя есть парень и серьезные отношения, то никто не имеет право распоряжаться твоей репродуктивной системой». Евгения Медведева

Как заметила Евгения Медведева, запрета на личную жизнь у фигуристок нет.

«Но здесь больше имеет отношение психологический фактор. Тебе надо думать о спорте, а не о парне. Есть не табу, а есть настойчиво-рекомендательная форма, что лучше обойтись без отношений. У меня не было отношений», — заявила Евгения Медведева.

Ранее гимнастка Ляйсан Утяшева в шоу Лауры Джугелии называла художественную гимнастику «спортом монахинь». Она утверждала, что до 19 лет гимнастки не имеют права спать с мужчинами и должны оставаться девственницами, потому что как только девушка лишается невинности у нее начинает по-другому выглядеть тело.

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