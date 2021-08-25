Мальчик с обложки альбома Nevermind группы Nirvana подал в суд за использование своего фото

Поклонники группы Nirvana, да и всей рок-музыки, прекрасно помнят обложку культового альбома Nevermind, на которой голый младенец плывет под водой за долларовой купюрой. Напомним, что это была вторая и самая успешная пластинка коллектива. На ней вышли песни Smells Like Teen Spirit, Breed, Lithium и другие хиты, а обложку не раз признавали одной из самых узнаваемых в мире.

Но вот с момента выхода альбома прошло 30 лет. Запечатленный на фотографии мальчик Спенсер Элден вырос в мужчину и 24 августа подал иск в калифорнийский суд. Молодой человек утверждает, что его голое изображение приравнивается к детской порнографии, использованной в коммерческих целях.

Как отмечает издание Variety, по американским законам несексуальные обнаженные снимки младенцев обычно не считаются детской порнографией. Однако адвокат Элдена вывернул ситуацию под другим углом: по его мнению, присутствие на обложке денежной купюры выставляет ребенка «работником секс-индустрии».

В итоге Спенсер требует не менее 150 тысяч долларов от каждого из обвиняемых: живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича; Кортни Лав, управляющей имуществом Курта Кобейна; фотографа Кирка Веддла, дизайнера Роберта Фишера и еще ряда лиц, причастных к выходу и распространению альбома.

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Интересно, что ранее молодой человек не раз повторял культовый снимок, фотографируясь в бассейне на десятой, двадцатой и двадцать пятой годовщинах альбома. В интервью он говорил о том, что имеет смешанные чувства по поводу своей известности благодаря культовой обложке, но ни разу не называл ее порнографической. Элден также указывал, что никогда не получал от своих родителей 200 долларов, уплаченных за ту фотосъемку.

Проблемой для ответчиков может стать то, что родители мальчика не подписывали документов на разрешение использования его изображения. Тогда, 30 лет назад, все произошло довольно спонтанно. Посмотрим, на чью сторону встанет американское правосудие.

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