Курбан Омаров показал свою новую «холостяцкую берлогу» площадью 130 квадратных метров

Как отметил бизнесмен, уже к концу этого года он планирует заехать в новую квартиру.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в Instagram похвастался своей новой квартирой, где он в недалеком будущем будет проживать.

«Не думал, что когда-нибудь еще раз придется столкнуться с ремонтом. Но жить где-то надо, поэтому я приобрел себе 130 квадратов «холостяцкой берлоги» и даже уже сделал дизайн-проект. Впереди минимум полгода приятных и не очень забот: краски, плитка, мрамор, сантехника, окна, кухня, мебель, строительные бригады и т.д. Планирую к новому году заехать, что думаете?» Курбан Омаров

По словам Курбана Омарова, это уже пятый ремонт в его жизни. При этом он подшутил над своими соседями. Как заметил Омаров, если они скинутся по тысяче рублей, то он обещает не сверлить по утрам.

Напомним, что Курбан Омаров недавно официально развелся с телеведущей Ксенией Бородиной. При этом, как утверждают его представители, он не собирается претендовать на дом бывшей жены.

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