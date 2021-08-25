«Потерял от нее голову»: Панкратов-Черный рассказал о романе Сотниковой

В эти дни Александр Панкратов-Черный принимает участие в съемках четвертого сезона сериала «Динозавры». В его копилке десятки работ, одной из которых был фильм Владимира Наумова «Десять лет без права переписки». Картина была номинирована на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», но помешала любовная история. Об этом пишет «Экспресс газета».

«Один из продюсеров фильма из ФРГ влюбился в мою партнершу Веру Сотникову, после того как увидел наши с ней постельные сцены. Человек, который с немецкой стороны дал деньги на этот фильм, потерял от нее голову. И был уверен, что в США на церемонию «Оскара» она приедет вместе с режиссером. Но Наумов взял жену — Наталию Белохвостикову, сыгравшую главную женскую роль, и их дочь Наташу. Продюсер был так разочарован, что Владимиру Наумовичу и его семье оказали не очень дружественный прием», — сказал Панкратов-Черный.

По словам актера, после этого продюсер все-таки закрутил роман с Сотниковой. Она летала на его виллу на Сейшельские острова, но замуж не вышла. После он назло женился на какой-то известной актрисе, а Вера встретила Владимира Кузьмина.

Смотрите также: