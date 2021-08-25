Вдова Данелии раскрыла детали загадочной смерти сына режиссера от Соколовой в 26 лет

«Данелия – скрытный человек. Когда умер сын, то он замкнулся в себе. С ним вообще нельзя было на эту тему говорить. Это был период полного мрака. Что там произошло – никто не знает. Приехал друг Коли из Грузии. Они сдавали фильм в Госкино. Вместе выпивали. Потом выпили таблеточки и водки. И на этом все. Погибли два парня молодых. Одному 25 лет, другому – 26».