Вдова Данелии раскрыла детали загадочной смерти сына режиссера от Соколовой в 26 лет

Вдова Георгия Данелии актриса Галина Юркова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о загадочной смерти сына режиссера Николая от актрисы Любови Соколовой.
«Данелия – скрытный человек. Когда умер сын, то он замкнулся в себе. С ним вообще нельзя было на эту тему говорить. Это был период полного мрака. Что там произошло – никто не знает. Приехал друг Коли из Грузии. Они сдавали фильм в Госкино. Вместе выпивали. Потом выпили таблеточки и водки. И на этом все. Погибли два парня молодых. Одному 25 лет, другому – 26».
Как добавила Галина Юркова, сын Данелии Николай умер в ее квартире.
«Коля успел позвонить только своей матери. Сказал Любови Соколовой: «Мама, помоги». У него упала трубка и он умер. Что было на самом деле, мы не знаем. Люди, которые занимались расследованием, сказали: «Видеть родным не надо, что произошло». Они просто берегли его психику», — заявила Галина Юркова.
Напомним, что у Георгия Данелии есть дочь от первого брака — Светлана. С Галиной Юрковой общих детей у него не было.