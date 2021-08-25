«Становится дурно, когда ее слышу»: вдова Данелии — о любовнице режиссера писательнице Токаревой

По словам Галины Юрковой, она очень плохо относится к этой женщине.

Вдова режиссера Георгия Данелии актриса Галина Юркова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о романе мужа с писательницей Викторией Токаревой.

«Мне становится дурно, когда я ее слышу. Она говорит, что он женился на первой встречной. То есть на мне. Это неправда. Вику задевало, что ей не удалось завоевать Данелию. При этом у нее муж, дочь. Это все было громогласно вынесено на суд публики. Я однажды сказала мужу: «Останови поток грязи, которая она льет на всех нас». Георгий мне на это ответил: «Она писательница. Пусть говорит. Она же придумывает». Галина Юркова

Как отметила Галина Юркова, у Токаревой, безусловно, был роман и отношения с Данелией, но это было, когда режиссер жил еще с актрисой Любовью Соколовой.

«Они сблизились на каком-то рассказе, который она написала – «День без вранья». Я плохо отношусь к Токаревой. Хотя писательница она, конечно, хорошая», — заявила Галина Юркова.

Напомним, что Галина Юркова была третьей женой Георгия Данелии. Именно с ней он прожил более тридцати лет до своей смерти в 2019 году.

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