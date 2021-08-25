«У них была иллюзия семьи»: вдова Данелии вспомнила, как уводила режиссера у Соколовой

Вдова режиссера Георгия Данелии, актриса Галина Юркова, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как уводила будущего мужа у актрисы Любови Соколовой.

«У меня не было отношений с мужчинами, когда мы познакомились. У Георгия в тот момент как раз не складывалась семья. Никогда у них не был брак официальным с Любовью Соколовой. Это было свободное параллельное житье. Это я откровенно говорю».

Как отметила Галина Юркова, ей всегда нравился Георгий Данелия.

«Я его никак не могла победить. А когда не можешь человека победить, то очень хочется завоевать. Любовь Соколова его не спасала, когда он похудел до 47 килограммов. Они не нуждались друг в друге. Данелия уговаривал Соколову не рожать ребенка, но она не послушалась.

Мама Данелии забрала Соколову из роддома и поселила в соседней комнате. Она сказала, что у них теперь семья. Сын Коля связал их на всю жизнь. Но у них была лишь иллюзия семьи. При этом они были вместе четверть века», — заявила Галина Юркова.