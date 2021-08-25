«Сейчас я ее не вижу и не слышу – это факт»: Савичева высказалась о творческой карьере Серябкиной

По слухам, в свое время подопечная Максима Фадеева покинула лейбл из-за разногласий с коллегой.

Певица Юлия Савичева в YouTube-шоу «Детали» высказалась о творческой карьере певицы Ольги Серябкиной.

«То, что сейчас я ее не вижу и не слышу — это факт… Ну после того как она продолжила творческий путь самостоятельно. А когда ею занимался Макс, я помню, это было невероятно круто, громко и провокационно». Юлия Савичева

Ранее Юлия Савичева отмечала, что в лейбле Максима Фадеева MALFA были люди, которые наводили смуту. Из-за этого порой возникали конфликты. Правда, Юлия Савичева никогда не называла конкретных имен.

В свою очередь певица Наргиз Закирова, которая со скандалом рассталась с Максимом Фадеевым, в свое время говорила, что именно Ольга Серябкина выжила Юлию Савичеву из лейбла.

Заметим, что через несколько лет вслед за Савичевой покинула команду Максима Фадеева и Ольга Серябкина. Она решила сосредоточиться на сольной карьере. В прошлом году исполнительница вышла замуж за концертного директора Георгия Начкебия.

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