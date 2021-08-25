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За трехэтажный дом и наследство бывшего мужа Пугачевой развернулась борьба между родственниками

Состояние режиссера Александра Стефановича оценивается в 200 миллионов рублей.

За трехэтажный дом и наследство бывшего мужа Пугачевой развернулась борьба между родственниками
Александр Стефанович. Фото: Globallookpress.com

За наследство кинорежиссера Александра Стефановича, который был вторым мужем певицы Аллы Пугачевой, развернулась нешуточная борьба между его родственниками и приближенными. О перипетиях было рассказано в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Дом Александра Стефановича
Дом Александра Стефановича. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

Александр Стефанович оставил две квартиры в центре Москвы, автомобиль и загородный дом. Шикарный особняк расположен в деревне Власьево Волоколамского района на двух гектарах земли. Общее наследство Александра Стефановича оценивается примерно в двести миллионов рублей.

Одной из тех, кто хочет получить часть наследства, является девушка по имени Ангелина – последняя возлюбленная Стефановича. Во всяком случае она так уверяет. В эфире программы она рассказала, как полностью обнаженной загорала на веранде режиссера и боялась, что ее увидят соседи. При этом замуж за Стефановича молодая особа не торопилась. Считала, что это лишнее. Им и без этого было хорошо вместе.

Ранее в СМИ пошли слухи, что у Александра Стефановича есть семилетний внебрачный сын. Он, возможно, также станет претендовать на наследство режиссера.

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