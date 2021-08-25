«Слабые»: Ирина Апексимова нелестно высказалась о своих прежних мужьях

Как отметила директор сразу двух театров, мужчины пытались зависеть от нее, а не стать ее опорой.

Директор Театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки» Ирина Апексимова в беседе с Вячеславом Манучаровым в рамках его шоу заявила, что часто разочаровывается в мужчинах. Особенно в тех, кто попадался на разных этапах жизни на ее пути.

«Слабые. Я же общаюсь с творческими людьми, а не с врачами, миллионерами. Мужчины пытаются зависеть от меня, а не стать мне опорой — хотят жить за мой счет. Но я не боюсь остаться одна. Быть с кем-то ради того, чтобы тебе подали стакан воды? Да гори оно все огнем!» Ирина Апексимова

Кроме того, высказалась Апексимова и о своей 27-летней дочери Дарье Авратинской, которая служит в ее театре. Она призналась, что ее травят, когда наследница получает какую-то роль. В Сети много информации, будто бы Дарья бездарная актриса. При этом наследница не жалуется, потому что не хочет наживать себе и матери лишних врагов.

Напомним, что Ирина Апексимова была замужем дважды. Первый союз она заключила с актером Валерием Николаевым, а второй – с бизнесменом Алексеем Кимом.

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