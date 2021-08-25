Ирина Апексимова объяснила, почему не может уволить «старую гвардию» из своих театров

Как отметила актриса, многие актеры годами не появляются на сцене, но за зарплатой приходят исправно.

Директор Театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки» Ирина Апексимова в беседе с Вячеславом Манучаровым объяснила, почему не может уволить так называемую старую гвардию из своих культурных учреждений.

«Все актеры, которые пришли при мне, работают на срочных контрактах, а «старая гвардия» — на бессрочных. Конечно, те деньги, которые я трачу на зарплаты людей, давно не появляющихся в театре, я бы лучше пустила на тех, кто оттуда сутками не выходит, выпуская премьеру за премьерой. Но по закону, прежних актеров перевести на контракты невозможно, а в Театре на Таганке это половина труппы». Ирина Апексимова

Как отметила Апексимова, многие актеры годами ничего не играют, но продолжают получать свои оклады. Причем воспринимают их как пособия, что, конечно, не совсем правильно. Уволить их она не может. Ей сразу же начнут предъявлять, что она не занимает их в постановках.

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По словам Ирины Апексимовой, самый тяжелый балласт – среднее поколение. Этим актерам кровь из носа нужна выслуга лет. Конечно, она могла бы караулить на входах, приходят или нет актеры в театр в назначенное время, но действовать таким образом директор не хочет.

Ранее некоторые актеры театров, где руководит Ирина Апексимова, выражали свое недовольство действиями директора. Одна из основных претензий как раз и заключалась в том, что им не достаются роли в новых постановках.

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