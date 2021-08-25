«Посмотрим, кто из нас»: Олег Майами предложил Басте подраться

Бывший подопечный Макса Фадеева Олег Майами стал участником программы «Исповедь» онлайн-кинотеатра Premier. 30-летний музыкант рассказал об отношениях с Айзой Долматовой и рэпером Бастой, который до этого в адрес музыканта высказывался не раз.

«Это слабая позиция. Мы общались плотно, советовались, поддерживали друг друга. Но как-то раз он пригласил меня на свое шоу и представил так: «У нас в студии Олег-Гей-Майами». Я не гей-проститутка, не альфонс, не трансгендер. Я просто Олежка с «Уралмаша». Если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь всегда мне набрать, и мы можем пойти с тобой подраться на перчатках, и посмотрим, кто из нас пи***ас»», — сказал Майами.

Также Олег отметил, что несмотря на расставание с Долматовой, она постоянно звонит и ищет с ним встреч.

Смотрите также: