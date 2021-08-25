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Поздравление от бывшей: экстремально похудевший Басков досрочно отметил юбилей

45 лет «золотому голосу России» исполнится осенью.

Поздравление от бывшей: экстремально похудевший Басков досрочно отметил юбилей
Николай Басков. Фото: Global Look Press

Этой осенью Николай Басков отметит свое 45-летие. Досрочно отпраздновать юбилей он решил со зрителями «Новой волны», которая в эти дни проходит в Сочи.

Николай Басков
Николай Басков. Фото: личный архив

На концерте свои хиты он раздал друзьям и коллегам. Так, Филипп Киркоров спел «Вишневую любовь», а Григорий Лепс – «Заразу». Отметился на сцене и Сосо Павлиашвили, который подарил имениннику бочку грузинского вина. Последовал его примеру и Стас Михайлов, правда, вино было кубанским. Ну, а главным сюрпризом стало появление на сцене бывшей девушки Николая – дочки Монтсеррат Кабалье Монситы. С ней он спел арию «Призрак оперы». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, на днях Басков сам решил вручать подарки. Софии Ротару он подарил драгоценный браслет за 2 млн рублей, поздравив таким образом с прошедшим днем рождения.

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