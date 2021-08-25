«Моя богиня»: Джигурда показал Анисину, загорающую на пляже без лифчика

В 2016-м году Никита Джигурда и Марина Анисина расстались после многих лет брака. Прошло время и оба поняли, что жить не могут друг без друга. В феврале этого года эпатажный актер вновь женился на экс-фигуристке. В своем Instagram, в котором, к слову, есть ограничение 18+, он поделился горячими снимками жены, отдыхающей на пляже.

«Моя богиня прислала мне свои фото с французского пляжа, где женщинам разрешено загорать, как и мужчинам, топлес, разрешив их выставить в социальные сети! Я двумя руками за», — написал Джигурда.

Фанаты отреагировали на кадры, однако не все восхитились увиденным.

«Чем гордитесь, Джигурда? Тем, что вашу женщину голяком видят чужие мужики? Вы вообще в своем уме? Никита, я считаю, что это неправильно, зря вы так», — писали пользователи Сети.

Напомним, что 45-летняя Анисина живет во Франции, где тренирует юных фигуристов.

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