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«Не отказывает себе в парочке бутылок вина ежедневно»: муж Макеевой рассказал, как живет бывшая жена

Роман Мальков находится в Словении.

«Не отказывает себе в парочке бутылок вина ежедневно»: муж Макеевой рассказал, как живет бывшая жена
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/malkov_roman_mr

После почти полутора лет Роман Мальков вернулся в Словению. В Любляну он приехал вместе с женой, Анастасией Макеевой, где у нее гастроли театра. Пока Анастасия репетирует спектакль, Роман пытается увидеться с тремя детьми, которые живут с его бывшей женой в Европе. Придя в бывшую квартиру, он обнаружил закрытую дверь и мусорные пакеты. Показывать детей Светлана отказывается.

«Когда я без предупреждения пришел к квартире, я обнаружил мусорные пакеты и, видимо, Светлана не отказывает себе в парочке бутылок вина ежедневно, не смотря на пять работ и беспрерывное воспитание детей. Либо у нее там вечеринки и тоже интересно, когда и с кем, либо она содержит детей в антисанитарных условиях», — написал Роман в своем Instagram.

Роман Мальков хочет встретиться с детьми
Роман Мальков хочет встретиться с детьми. Скриншот: instagram.com/malkov_roman_mr

Также бизнесмен-строитель отметил, что бывшая жена продолжает травить Макееву, пытаясь сорвать фестиваль, втягивая в разборки продюсера Ирину Афанасьеву.

«Зачем занятой и живущей ради детей женщине проверять по какой визе я и моя жена тут находимся и пытаться сорвать фестиваль. Это расценивается как преследование и травля», — добавил Мальков.

Напомним, что старший сын Романа проживает с ним и мачехой в Москве, а трое младших остались с мамой в Любляне.

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