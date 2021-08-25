«Темка мой, горжусь тобой!»: Валерия поздравила сына с днем рождения

Певица Валерия – многодетная мама. Она воспитала и вырастила троих детей – дочь и двух сыновей. Среднему ее ребенку, Артемию Шульгину 25 августа исполнилось 27 лет. Снимком с ним певица поделилась в своем Instagram, опубликовав трогательный текст.

«Темка мой, с днем рождения! Горжусь тобой, радуюсь твоим успехам. Ты умный, основательный, надежный, ответственный, не по годам взрослый и сердечный. Будь счастлив, мой любимый мальчик!», — написала Валерия.

Подписчики, среди которых было и много звезд, присоединились к поздравлениям.

«С днем рождения Артема! Счастья, здоровья и успехов во всем», — написала Анита Цой.

Напомним, что младший сын артистки, 22-летний Арсений уже успел подарить ее внучку. В первый день нового года у него и его жены Лианы родилась дочь Селин.

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