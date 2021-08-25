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«Папка наш домой вернулся!»: Малькова отчитала бывшего мужа, не показав детей

Роман Мальков приехал в Любляну.

«Папка наш домой вернулся!»: Малькова отчитала бывшего мужа, не показав детей
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Анастасия Макеева и Роман Мальков приехали в Любляну. В столице Словении у актрисы – гастроли театра, а новый муж сопровождал ее в поездке. Заодно Роман захотел увидеть своих троих детей, однако его бывшая жена не захотела их показывать.

Светлана Малькова не показала детей бывшему мужу
Светлана Малькова не показала детей бывшему мужу. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Папка наш домой вернулся! А вообще, удивительный ты человек, Роман! Как взял привычку полтора года назад в помои нырять, так и не избавился. Что касается съемки! Какая-то параллельная вселенная, видимо, все-таки существует. Снимать разрешение не давала! (Скрин приложила). Так что, наивный мой обнинский мальчик, дружи с чистоплотными людьми», — написала Малькова.

Напомним, более года назад Роман Малков приехал из Словении в Россию, где и познакомился с актрисой Анастасией Макеевой. Из свадьба состоялась в мае этого года.

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