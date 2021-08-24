Оделись в Сочи в одном стиле: посвежевшие Агутин и Варум впервые за долгое время предстали вместе на публике

Леонид Агутин и Анжелика Варум, несмотря на публичную профессию, стараются вести непубличный образ жизни, не афишируя ее в Сети и на телевидении. Поэтому их совместное появление на «Новой волне» в Сочи многие поклонники звездной пары восприняли с восторгом.

Артисты решили презентовать на сцене фестиваля новую песню, отрывок из которой Анжелика Варум показала в личном блоге.

Музыканты пришли на репетицию своего выступления в светлых одеяниях и солнцезащитных очках. Анжелика Варум при этом выбрала рубаху, мюли и кюлоты, а Леонид Агутин – футболку, джинсы, бейсболку и кроссовки. Певица сделала волосы немного светлее и завила, создав легкую волну.

В комментариях Instagram Варум некоторые фолловеры заметили, что она с мужем выглядит свежо. «Вы словно помолодели», «Симпатично смотритесь», «Молоды, бодры, хороши», — отметились пользователи.

К слову, ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала замечала, что белый цвет и ряд других светлых тонов в одежде действительно благотворно отражаются на внешности.

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