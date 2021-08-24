«Пью витамины для беременных»: 47-летняя Мария Голубкина сделала неожиданное признание

Во вторник, 24 августа, в Москве в рамках кинофестиваля Strelka Film Festival by Kion. прошел светский показ триллера «Коса» режиссера Игоря Волошина.
Гостями светского мероприятия стали звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, на показе отметились Эвелина Бледанс, Олег Верещагин, Дарья Повереннова, Катерина Шпица. Посетила мероприятие и эпатажная актриса, 47-летняя Мария Голубкина.
Звезда явилась на показ в стиле кэжуал – джинсы из разбеленного денима Мария Голубкина сочетала с пыльником оттенка молочного шоколада.
Окружающие заметили, что актриса за последнее время заметно похорошела.
«Пью витамины для беременных», — заявила Мария Голубкина в ответ на вопрос, откуда она черпает энергию.
Она также рассказала, что этим летом снималась в фильме Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».
Прокомментировала Мария Голубкина и недавно появившиеся домыслы о том, что ее отцом может быть покойный артист Алексей Баталов.
«Это уже пятая версия. Но вообще, это радость — быть дочкой народного артиста. Обо мне много слухов, некоторые инициирую я сама», — призналась Мария Голубкина.