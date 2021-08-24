В оттенках нежности: невестка Валерии нарядила дочку Селин в пудровую блузочку с кружевным воротничком

Семья популярной певицы Валерии несколько недель уходящего лета провела в путешествии по Европе. Сын вокалистки Арсений Шульгин, его жена Лиана и маленькая дочка Селин, которой несколько месяцев, за короткий срок побывали в Италии, Франции, Швейцарии.

Сейчас знаменитое семейство уже вернулось домой. Певица Валерия тут же отправилась в Сочи на музыкальный фестиваль «Новая волна», а сын с невесткой и внучкой проводят время в столице.

Судя по всему, воспоминания о прекрасном летнем отдыхе не покидают молодую маму Лиану Шульгину. В сторис микроблога она продолжает делиться кадрами, сделанными во время поездки.

На одном из снимков Лиана Шульгина показала дочку Селин, облаченную в блузочку нежнейшего розового оттенка пудры с кружевным воротничком. Верх прекрасно сочетается со штанишками сливочного цвета. Выглядит Селин как милая куколка.

«Фото и видео из путешествия еще будут», — пообещала Лиана Шульгина под снимком дочери.

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