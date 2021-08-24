«При живом-то муже?»: жена Михайлова в декольтированном секси-платье предстала в объятиях Киркорова

Стас Михайлов появился на фестивале «Новая волна» с женой Инной. Возлюбленная артиста предстала на красной дорожке в Сочи в черном кружевном платье с глубоким и волнующим декольте. А оказавшийся рядом Филипп Киркоров не смог пройти мимо такой красоты.

Артист стал позировать вместе с Инной перед камерами фотографов, заключив чужую жену в объятия. При этом Михайлова не стала стесняться этих кадров и выложила их в личный блог.

«No comments», — подписала фото знаменитая блондинка.

Сексапильный образ жены Стаса Михайлова и сюжет снимков немало взволновал почитателей Инны.

«Инна, не перестаете удивлять! Божественна», «Со Стасом Инна смотрится лучше», «Филипп, с огнем играешь?», «А Стас не ревнует?», «А так можно, при живом-то муже?» — прокомментировали кадры фолловеры Инны Михайловой.

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