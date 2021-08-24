«Он буквально кричит»: Стриженова не смогла скрыть пышных форм в тесноватом костюме оттенка припыленной розы

Ведущая шоу «Время покажет» Екатерина Стриженова предстала перед зрителями в припыленно-розовом костюме с юбкой-карандашом и зеленым топом. Актриса обладает приятными женственными формами, однако в этом наряде она выглядела излишне полной.

Как пояснила Teleprogramma.pro имидж-стилист Диана Руссо, произошло это из-за того, что наряд не подошел звезде по размеру и утрированно выделил рельефы тела, которые можно было бы подать красиво и выгодно.

«Очередной раз стилист облачила Екатерину в неподходящий ей по размеру и фасону жакет. Он буквально кричит: «Снимите меня немедленно!» Пуговицы в области груди и талии сильно натянуты, создавая тем самым некрасивые складки. Длина жакета также уже устарела и создает не самые гармоничные пропорции. Такую модель стоит оставить в прошлом и обратить внимание на более современные фасоны, которые выигрышно подчеркнут силуэт», — высказалась эксперт.

В то же время Диана Руссо увидела и преимущества комплекта Екатерины Стриженовой. «Если говорить о цветовой гамме, то припыленный розовый и зеленый хорошо сочетаются друг с другом. Но внешность Екатерины гораздо выигрышней смотрится в более ярких и чистых цветах», — подытожила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — 5 лет.

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