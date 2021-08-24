Лучше бы прикрыть: Лариса Долина в необычном мини-платье показала неидеальные коленки

На «Новой волне – 2021», которая в эти дни проходит в Сочи, звездные модницы отводят душу, меняя за вечер по несколько нарядов. На красную дорожку, как правило, они наряжаются в вечерние платья, на сцене блистают уже в концертных комплектах, а для афтерпати предпочитают что-то поудобнее.

Но Лариса Долина решила посетить вечеринку Николая Баскова в стильном мини-платье. Эффектное декольте, оригинальный вырез на талии, длина выше колен – все это не смогло не привлечь внимание стилистов. И модный эксперт Анжелика Гарсан специально для Teleprogramma.pro оценила аутфит эстрадной дивы.

«Сам по себе образ очень классный, если брать отдельно платье. Оно интересное, необычное и несет дорогой смысл. И, что самое главное, очень подходит Ларисе Александровне. Единственное – длина слишком короткая. И не потому, что существует какой-то возрастной барьер в моде, а из-за внешнего вида коленок певицы. На этом снимке мы четко видим, что нужно буквально 7-10 сантиметров, чтобы прикрыть эту область, и тогда было бы идеально», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн стилист. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы 2 года.

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