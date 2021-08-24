«Теперь все идеально»: Бузова показала пополневший «борт», подчеркнув его секси-джинсами скинни

Певица Ольга Бузова как тот Фигаро — исхитряется быть везде и все успевать. Она успешно строит карьеру сразу в нескольких направлениях, как певица, актриса, бизнесвумен и ведущая. Кроме того, уделяет время себе любимой и отмечается у косметологов, парикмахеров и массажистов. Звезда также бывает с друзьями в ресторанах, клубах и просто на пикниках.

Накануне Ольга Бузова появилась на природе в повседневном, но модном луке, который состоял из белой футболки с рисунком в виде сюжета из знаменитой жвачки Love is и голубых джинсах скинни с серебристым типографским принтом. Брюки из денима подчеркнули объемный «борт» знаменитости. Фигура артистки не осталась незамеченной фолловерами.

«Вот поправилась — лучше стало. Теперь все идеально», «Бедра роскошные», «Все-таки фигура у нее очень красивая», «Оля красивая, природа красивая», «Ольга, ты супер!», «Роскошная!» — прокомментировали видео Ольги Бузовой пользователи Сети.

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