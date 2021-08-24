«Советы разведенки Бородиной»: Май Абрикосов прошелся по ведущим обновленного «Дома-2»

Экс-участник реалити-шоу дал понять, что не испытывает симпатии к прорабам телестройки.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, который взял себе на проекте псевдоним Май Абрикосов, продолжает в своем микроблоге уничижительно высказываться о сделавшей его популярным телестройке.

На этот раз он прошелся по ведущим обновленного проекта, который с апреля выходит на телеканале «Ю».

«Если ты хочешь услышать советы разведенки Бородиной, блогера и близкого друга Филиппа Киркорова Давы, одинокого и унылого бывшего экстрасенса Кадони — спеши на кастинг «Дома-2», — написал в микроблоге Роман Тертишный.

Досталось от бывшего участника и кастинг-директору «Дома-2» Надежде Ермаковой. Ее он назвал девушкой, «обклеенной в отдельных местах скотчем», вероятно, намекая на прогулку Надежды по «Поляне» в обнаженном виде. Прошелся Роман Тертишный и по бывшей ведущей и участнице «Дома-2» Ольге Бузовой, популярность которой явно не дает ему покоя.

«Посмотри на экс-ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову, наряды которой обсуждаются вместо ее вокальных данных и остроумия на «Новой волне» и в «Х-Факторе» и в «Звездах в Африке». Не будь, как Оля. Старайся блистать талантом, а не нашитыми пайетками», — добавил Роман Тертишный.

Напомним, ранее Роман Тертишный высказывался о низких рейтингах «Дома-2», которые не смог спасти новый ведущий реалити-шоу, популярный блогер и экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян.

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