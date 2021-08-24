Анджелина Джоли побила рекорд Дженнифер Энистон в Instagram

Долгожданное появление Анджелины Джоли в Instagram, состоявшееся 21 августа, тут же ознаменовалось рекордом. Голливудская актриса быстрее всех набрала первый миллион подписчиков. Уже за первые три часа существования страницы звезды на нее подписались 2,1 миллиона пользователей.

Как пишет британское издание Evening Standart, Джоли побила рекорд Дженнифер Энистон, которая присоединилась к данной социальной сети в 2019 году — той понадобилось более пяти часов, чтобы преодолеть миллионную отметку.

Спустя три дня на Анджелину подписаны уже 9 миллионов человек. Того и гляди, через недельку догонит Ольгу Бузову (23,1 миллиона). Правда, актриса не спешит выкладывать «горячие» фото или делиться подробностями личной жизни. Судя по ее первому посту, 46-летняя кинодива собирается поднимать в своем аккаунте острые социальные и политические проблемы, а также бороться за права женщин.

Смотрите также: