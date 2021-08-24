«Необычная идея»: Селена Майер из «Дома-2» назвала сына в честь родной сестры

Бывшая участница проекта «Дом-2» Селена Майер на днях рассекретила лицо маленького сына, поделившись видео с участием мальчика. Оказалось, что наследник Селены – копия своей красавицы-мамочки.

Теперь же экс-участница реалити-шоу «Дом-2» решилась на новый шаг. Она рассекретила имя ребенка. Оно весьма необычное. Селена Майер назвала его Аленом, с ударением на первую букву. Молодая мама рассказала, что дала имя сыну в честь своей сестры Аллы, так как та – ее главная поддержка.

«Мне очень надо было, чтобы имя ассоциировалось с чем-то родным и дорогим моему сердцу, а так как на протяжении всей беременности и ухода с проекта, моей поддержкой и опорой была, а так же остается моя сестра, которую зовут Алла, поэтому на ум пришла такая необычная идея», — объяснила выбор имени для сына Селена Майер.

Напомним, бывшая участница проекта «Дом-2» Селена Майер впервые стала мамой 9 июля. Об отце своего сына она ничего не рассказывает, лишь однажды показав его фото в микроблоге, закрыв лицо смайликом. Мужчина приходил на выписку Селены с ребенком из роддома. Живут ли они все вместе, неизвестно.

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