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Она села вместо любимого в тюрьму, а он предал ее: на Dомашнем стартует новый турецкий сериал

Первую серию мелодрамы покажут 4 сентября.

Она села вместо любимого в тюрьму, а он предал ее: на Dомашнем стартует новый турецкий сериал
Фуркан Андыч и Айча Айшин Туран, кадр из сериала "Любовь Мерьем". Фото: стоп-кадр, телеканал "Dомашний"

С 4 сентября в 19.00 на телеканале «Dомашний» стартует новый многосерийный турецкий фильм «Любовь Мерьем». Главные роли в ленте исполнили Фуркан Андыч и Айча Айшин Туран.

Красавица Мерьем безумно любит своего жениха Октая, успешного прокурора с блестящими перспективами. Она готова ради любимого буквально на все, однако Октай оказывается не таким уж принцем, каким его представляла главная героиня.

4 сентября в 19.00 на телеканале «Dомашний» стартует новый сериал «Любовь Мерьем». фото: пресс-служба

Однажды ночью он сбивает молодую женщину и скрывается с места аварии. Пострадавшая умирает. Чтобы спасти карьеру любимого, Мерьем берет вину на себя. Октай принимает ее жертву и уверяет, что сможет добиться минимального наказания. Но в итоге Мерьем садится в тюрьму, получив клеймо убийцы и потеряв все.

После выхода из тюрьмы, от нее отворачиваются все, а жених погибшей девушки Саваш, наследник большой торговой империи, открывает на нее охоту, чтобы отомстить убийце своей возлюбленной.

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