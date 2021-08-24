Она села вместо любимого в тюрьму, а он предал ее: на Dомашнем стартует новый турецкий сериал

С 4 сентября в 19.00 на телеканале «Dомашний» стартует новый многосерийный турецкий фильм «Любовь Мерьем». Главные роли в ленте исполнили Фуркан Андыч и Айча Айшин Туран.

Красавица Мерьем безумно любит своего жениха Октая, успешного прокурора с блестящими перспективами. Она готова ради любимого буквально на все, однако Октай оказывается не таким уж принцем, каким его представляла главная героиня.

Однажды ночью он сбивает молодую женщину и скрывается с места аварии. Пострадавшая умирает. Чтобы спасти карьеру любимого, Мерьем берет вину на себя. Октай принимает ее жертву и уверяет, что сможет добиться минимального наказания. Но в итоге Мерьем садится в тюрьму, получив клеймо убийцы и потеряв все.

После выхода из тюрьмы, от нее отворачиваются все, а жених погибшей девушки Саваш, наследник большой торговой империи, открывает на нее охоту, чтобы отомстить убийце своей возлюбленной.

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