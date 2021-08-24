Вернулись в Москву: невестка Валерии запечатлела подросшую дочку Селин в джинсах и сливочной куртке

Лиана и Арсений Шульгины провели лето в Европе. Они позволили Валерии и Иосифу Пригожину иногда приглядывать за внучкой.

Валерия в этом году стала бабушкой. Не так давно она расплакалась на свадьбе своего младшего сына Арсения Шульгина и его возлюбленной Лианы, а 1 января у пары родилась дочка Селин. Молодой бизнесмен уже за первые месяцы познал все прелести того, что стал отцом. Он часто не высыпался и даже одно время спал отдельно на диване, чтобы набраться сил перед работой. А этим летом они отдохнули в Европе.

За несколько недель пара вместе с ребенком, а также Валерием и Иосифом Пригожиным побывала в Греции, Франции, Монако и Италии. Порой они оставляли малышку с няней, чтобы отдохнуть. А вот 23 августа Шульгин вернулась в Москву, а его мама отправилась в Сочи, чтобы выступить на «Новой волне». В соцсети невестка певицы поделилась новым фото с подросшей дочкой.

Она нарядила Селин в джинсы и сливочную куртку. Наряд дополнили белая шапочка и вязаные носочки.

«Всем привет! Скучали? Мы — да!» — написала Лиана.

Она рассказала, что вернулась в Москву. Невестка Валерии отметила, что в ее жизни многое изменилось. Поклонники восхитились трогательным фото. Многие поразились тому, как подросла внучка артистки. «Классные», «Такая малышка», «Как подросли», «После теплой Италии утеплили малышку», «Селинка очень выросла», «Глаза поражает глубиной», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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