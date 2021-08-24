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«Мы, артисты, не принадлежим сами себе»: Успенская объяснила, почему Баскову сложно найти жену

Как отметила «королева русского шансона», встретить любимую женщину «Золотому голосу России» будет непросто.

«Мы, артисты, не принадлежим сами себе»: Успенская объяснила, почему Баскову сложно найти жену
Любовь Успенская. Фото: Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская во время фестиваля «Новая волна» в Сочи заявила, что ее большому другу певцу Николаю Баскову будет непросто встретить в ближайшие годы любимую женщину.

Николай Басков
Николай Басков. Фото: Globallookpress.com

«Это вы у него спросите, когда он женится. Мы, артисты, не принадлежим сами себе. У нас нет совершенно своей жизни. Я уже поняла на собственном опыте».

Любовь Успенская

Как отметила Любовь Успенская, она четыре раза выходила замуж. Причем, как она считает, это было всегда лишним. Основное время она всегда проводила не с супругами, а в студии и на гастролях. По ее словам, чтобы создать крепкую семью нужно свободное время. Мужей же она видела раз в месяц. При этом Успенская понимает, что сама выбрала такой путь, поэтому вынуждена смириться, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Николаю Баскову в октябре нынешнего года исполнится 45 лет. Музыкант не раз отмечал, что мечтает встретить любимую женщину, но пока в любви ему откровенно не везет.

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