Скоро снова станет мамой: Алена Рапунцель в мини-платье показала округлившийся животик в номере отеля в Сочи

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель засветила свой уже достаточно большой животик, находясь в номере отеля в Сочи. В недалеком будущем она во второй раз должна стать мамой.

В комментариях Алена Рапунцель посмеялась над своими подписчиками. Некоторые из них до сих пор сомневаются, что бывшая звезда «Дома-2» беременна.

«Живота нет – она не беременна. Живот есть. Откуда живот? Когда зашкаливает неопределенность». Алена Рапунцель

«День с животом. День – без живота. Алена, вы прямо какая-то волшебница», «Как-то все странно у вас. На отдыхе живота нет на фотках, а сейчас раз — и появился», «Может она просто навернула тарелку пельменей», — стали строить свои догадки пользователи.

Напомним, что Алена Рапунцель должна подарить ребенка своему нынешнему бойфренду бывшей звезде шоу «Дом-2» Илье Семину. Надо заметить, что у пары очень непростые отношения. Порой дело у звезд даже доходило до крупных ссор.

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