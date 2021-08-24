«Упс! А у вас лифчик съехал»: Собчак сексапильно прикрыла крепкие груди «тряпицами» в джакузи

Ксения Собчак опять взялась за старое. Телеведущая поделилась пикантным снимком с пляжа, которое можно было ожидать от блондинки в шоколаде, но никак не от достопочтенной мамы и жены. Страстное фото светской львицы вызвало много вопросов у ее поклонников. Так, к примеру, фанаты обратили внимание на то, что Ксюша выбрала себе лифчик не по размеру, «случайно» засветив яблочки-груди. Резинка от купальника и вовсе съехала так, что приоткрыла взору соблазнительные «наливные» прелести теледивы.

Фанаты тут же пошутили, что в джакузи Собчак прикрылась не лифчиком, а какими-то «тряпицами», сшив вместе два крошечных треугольника ткани с тесемками. Сама Ксения явно была в восторге от отдыха. И такая мелочь, как «уплывший» с бюста лифчик ее нисколько не смутил.

«Простите, а что с лицом?», «Упс! А у вас лифчик съехал», «Неожиданно для Ксю! Такие сочные формы», «Детка, фигурка — космос», «Купальничек тесноват?», «Лифчик как будто поверх груди», «Резиночку от бюстика подтяните! А то яблочки-груди вываливаются», «Зачем такие позы? Вся грудь на виду», — пишут фолловеры.

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