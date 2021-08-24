«Я все равно буду жить»: эксперт телешоу, шаман Дардо Кусто найден мертвым в отеле

Известный экстрасенс и шаман 44-летний Дардо Кусто найден мертвым в одном из номеров отеля в Москве на улице Перовская. По предварительной информации, он совершил суицид.

Отметим, что в данном отеле участник различных телешоу поселился несколько дней назад. Рано утром администратор услышала шум из номера Кусто. При это сотрудница побоялась сама заходить внутрь.

Как рассказал племянник Дардо Кусто, он приехал на место и открыл дверь ключ-картой. Перед его глазами предстала жуткая картина. Кусто был мертв. На стене кровавыми буквами была выведана надпись: «Я все равно буду жить».

Заметим, что дверь была закрыта изнутри. Племянник Дардо Кусто уже сообщил о трагедии маме и брату шамана, которые проживают в Оренбургской области.

Напомним, что Дардо Кусто был частым гостем на шоу «Пусть говорят», а также некоторых других телевизионных проектах. Своей семьи у экстрасенса никогда не было, сообщает МК.ru.

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