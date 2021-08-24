«Я не гей-проститутка»: Олег Майами ответил на вопрос о своей сексуальной ориентации

24 августа на видеосервисе Premier вышла исповедь певца Олега Майами. 30-летний артист, про которого уже достаточно долго в Сети ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации, довольно прямолинейно ответил на вопрос, является ли он геем.

«Я не гей-проститутка, не альфонс, не трансгендер. Я просто Олежка с Уралмаша. Может быть, когда-нибудь я пожалею вас и пересплю с мужиком, но я не могу этого обещать, — высказался Майами. — Откуда это берется? Хоть раз кто-то фактик написал, прислал какую-то переписку? Я настолько чист, что вам и не снилось».

По словам артиста, он уже десять лет собирает слухи о своей ориентации и личной жизни. Согласно одному из них, Олег якобы занимается сексом за деньги. Молодой человек признался, что ему действительно поступали подобные предложения от мужчин и от женщин, но он тут же отметил, что не имеет больших сумм на счету и собственного жилья. Из этого следует, что торговлей тела Майами не занимается.

«Я симпатичный парень с хорошим телом, который работает над собой, и у меня действительно есть манеры. Но моя жизнь в Москве доказывает, что я не имею никакого отношения к гомосексуализму», — заявил Олег.

По словам певца, одним из тех, кто подогревает слухи о его нетрадиционных наклонностях, является его бывший наставник в «Голосе», рэпер Баста. В видеоисповеди Майами предложил старшему товарищу «закрыть рот», а если есть претензии, то сойтись в честном боксерском поединке. Молодой артист не боится выйти на ринг против 41-летнего музыканта и продюсера.

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