«Счастья вам, мои хорошие»: Стриженова не сдержала восторгов, увидев Арзамасову и Авербуха с малюткой-сыном

Екатерина Стриженова одной из первых отреагировала на свежее фото из роддома, которое постановщик ледовых шоу Илья Авербух опубликовал в личном микроблоге. Сразу после поездки в Нижний Новгород хореограф поспешил забрать молодую жену с новорожденным сынишкой домой. На выписку в роддом вместе с отцом приехал и 17-летний Мартин. Юноша не смог пропустить такой важный момент для их семьи.
На фото Лиза сама укачивала малыша, который мирно спал в одеяльце. Илья Изяславич буквально светился от счастья. Возлюбленной он подарил букет цветов и охапку подсолнухов. Имя новорожденного сына пара пока держит в секрете. При этом среди поклонников уже поползли слухи, что малыша Илья Авербух назвал Капитоном. Правда ни Лиза, ни ее муж никак на пересуды не отреагировали.
«Счастья вам, мои хорошие!!» — не сдержала восторга Екатерина Стриженова.
«Поздравляю!» — вторит телеведущей Арина Шарапова.
«Ура! Поздравляю», — добавила Елена Валюшкина.
В комментариях под свежим фото из роддома Лизы Арзамасовой отметился «лайком» и тренер Александр Жулин. Бывший муж олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки оставил виртуальное сердечко, поддержав красивую пару.