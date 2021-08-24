«Счастья вам, мои хорошие»: Стриженова не сдержала восторгов, увидев Арзамасову и Авербуха с малюткой-сыном

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале считает эту пару одной из самых гармоничных в шоу-бизнесе.

Екатерина Стриженова одной из первых отреагировала на свежее фото из роддома, которое постановщик ледовых шоу Илья Авербух опубликовал в личном микроблоге. Сразу после поездки в Нижний Новгород хореограф поспешил забрать молодую жену с новорожденным сынишкой домой. На выписку в роддом вместе с отцом приехал и 17-летний Мартин. Юноша не смог пропустить такой важный момент для их семьи.

На фото Лиза сама укачивала малыша, который мирно спал в одеяльце. Илья Изяславич буквально светился от счастья. Возлюбленной он подарил букет цветов и охапку подсолнухов. Имя новорожденного сына пара пока держит в секрете. При этом среди поклонников уже поползли слухи, что малыша Илья Авербух назвал Капитоном. Правда ни Лиза, ни ее муж никак на пересуды не отреагировали.

«Счастья вам, мои хорошие!!» — не сдержала восторга Екатерина Стриженова. «Поздравляю!» — вторит телеведущей Арина Шарапова. «Ура! Поздравляю», — добавила Елена Валюшкина.

В комментариях под свежим фото из роддома Лизы Арзамасовой отметился «лайком» и тренер Александр Жулин. Бывший муж олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки оставил виртуальное сердечко, поддержав красивую пару.

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